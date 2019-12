To anholdt i udlandet efter dramatisk fangeflugt

To mænd på henholdvis 20 og 24 år er blevet anholdt i Barcelona i sagen om fangeflugten i Slagelse, hvor politiet nationalt og internationalt har eftersøgt NNV-bandelederen Hemin Dilshad Saleh.

Politiet bekræfter anholdelserne på Twitter.

To mænd er anholdt i Barcelona i sagen om fangeflugten fra psykiatrihospitalet i Slagelse #politidk https://t.co/gDbeBaNADz — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) December 8, 2019

- Det er endnu for tidligt at sige hvordan de to anholdte vil stille sig til udleveringen, og vi ved derfor ikke hvor lang tid der går, før de kan stilles for en dommer i Danmark. Men anholdelserne er igen et signal om at gerningsmændene ikke kan gemme sig i udlandet, da det internationale politisamarbejde har lange fangearme, siger politi inspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters politi Kim Kliver.

Det fremgår ikke af politiets oplysninger, hvorvidt der er tale om 24-årige Saleh. Men begge anholdte var til stede under fangeflugten.

Den eftersøgte bandeleder Politiet offentliggør nu navn på den mand, som de efterlyser efter en flugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Det drejer sig om en 24-årig mand, der hedder Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

Den dramatiske fangeflugt fandt sted 19. november, hvor bemandede mænd invaderede psykiatri-hospitalet og befriede Hemin Dilshad Saleh, der senere på aftenen blev eftersøgt af politiet.