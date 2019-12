To betjente såret: Ville redde person fra bil i brand

To betjente kom lettere til skade, da de ville evakuere en person fra en bil, der var sat i brand af et fyrværkeri-batteri

- Jeg ligner et juletræ eller noget, griner den vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg, da Ekstra Bladet nytårsaften ringer for at høre til en hændelse, der fandt sted i samme by kl. 18.20.

Her baldrede to betjente i Vesterhavsgade ruden til en brændende bil efter forlydender om, at en person befandt sig i den. Heldigvis var det falsk alarm. Ingen var i bilen.

I et såkaldt tweet fremgik, at betjentene efterfølgende ’blev behandlet for snitsår og røg.’

- Men det var heldigvis ikke så slemt, beroliger vagtchefen, som af kollegaer er ved at blive pyntet op til nytår med sådan nogle serpentiner man puster ud.

Betjentene blev behandlet på stedet og er stadig på vagt nytårsaften, hvor politiet søger vidner til den eller de personer, som antændte et fyrværkeri-batteri og skubbede det ind under bilen, som blev totalskadet, hvilket den kvindelige ejer begræder.