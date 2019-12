To betjente tiltalt for misbrug af stillinger

Der blev givet instrukser om, at oplysninger angående et færdselsuheld skulle udelades fra en rapport

En politiassistent og en politikommissær er tiltalt for at dække over kollegas søn i en sag om et færdselsuheld.

De to politifolk er fra politiets vagtcentral på Politigården i Esbjerg, men færdselsuheldet skulle være sket på Ribe-egnen.

Det skriver JydskeVestkysten, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Politiassistenten og politikommissæren forsøgte at hjælpe en kollegas søn, da de prøvede at påvirke en tredje betjent til at undlade at skrive alle oplysninger ind i rapporten om færdselsuheldet, hvor sønnen var involveret på knallet.

Det var lovligheden af knallerten, der tilsyneladende var det springende punkt. Politiassistenten skulle ifølge anklageskriftet have aftalt med sin overordnede, at vedkommende skulle instruere den tredje betjent i at lade være med at undersøge knallerten, skriver JydskeVestkysten.

To ordrer

Der bliver også givet ordre om, at betjenten skulle undlade at skrive i rapporten, at et vidne havde udtalt, at knallerten kørte op mod 80 kilometer i timen.

Det skulle være sket dagen efter færdselsuheldet med knallerten, der fandt sted 6. maj omkring klokken 19.

Politiassistenten og politikommissæren er helt konkret tiltalt for at have misbrugt deres stilling til at 'skaffe sig eller andre en uberettiget fordel' og for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten.

Står det til statsadvokaten i Viborg, skal de have en bødestraf.

Det er sket i Syd- og Sønderjyllands politikreds, men da det er betjente, sagen handler om, er sagen overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).