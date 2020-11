To biler i sammenstød på motorvej

Efter et trafikuheld på Nordjyske Motorvej nær Randers opfordrer politiet bilister til at sætte farten ned og være forsigtige

To biler har torsdag sen eftermiddag været involveret i et trafikuheld på Nordjyske Motorvej i sydgående retning nær Randers. Den ene bil ligger på taget.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

'Der er netop sket et færdselsuheld på Nordjyske motorvej i sydgående retning lidt nord for Hammelvej ved Randers. 2 biler impliceret - den ene ligger på taget. Vi anmoder om, at hastigheden nedsættes og at der udvises forsigtighed. Politi og redning på vej,' skriver de.

Massiv kø

Østjyllands Politi meddeler desuden, at begge spor er spærret i sydgående retning og advarer mod, at dette skaber massiv kø.

'I forbindelse med færdselsuheldet er begge spor i sydgående retning spærret. Der er i øjeblikket meget lang kø - helt op til Randers C. Vi opfordrer bilister til at køre fra ved Afkørsel 39 eller 40 for at undgå at komme i kø,' skriver de.

