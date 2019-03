To biler i uheld: Tre tilskadekomne

Et uheld har onsdag eftermiddag spærret Københavnsvej i Vordingborg.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Meldingen fra politiet er indtil videre, at tre personer er kommet til skade ved uheldet, og at ambulancer, redning og politi er på stedet.

VORDINGBORG: Københavnsvej er spærret fra Chr. Richardsvej til Mønsvej grundet færdselsuheld. To biler impliceret. Umiddelbart 3 tilskadekomne. Ambulancer, Redning og Politi arbejder på stedet. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 13. marts 2019

To biler var impliceret i uheldet, men præcis hvad der er sket, og hvor alvorligt de tre personer er kommet til skade, ved politiet ikke endnu.

- Vi skal lige have overblik over, hvordan sket og hvor mange, der er kommet til skade, lyder det fra vagtchef Henrik Carlsen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at to biler er svært skadede, og at redningsmandskab er i gang med at klippe den ene af dem op.

Københavnsvej er spærret fra Chr. Richardsvej til Mønsvej, og politiet ved endnu ikke, hvornår der bliver åbnet op igen.

Indtil da hjælper Hjemmeværnet ifølge Ekstra Bladets mand på stedet med at dirigere trafikken udenom ulykkesstedet.

