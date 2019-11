To biler kørt sammen på motorvej: En kvæstet

To biler er fredag eftermiddag kørt sammen på E45 Østjyske Motorvej i nordgående spor ved det vestlige Aarhus.

En person er kommet til skade, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Vi er først lige landet derude, så jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige mere, end at to biler er impliceret, og at en person er kørt af sted med ambulancen, fortæller vagtchef Jens Henrik Jensen.

Motorvejen er ikke spærret som følge af uheldet, men trafikken glider langsommere, mens politi og redning arbejder på stedet.

Opdateres ...