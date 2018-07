To børn angrebet af hajer ved storby

To børn er blevet bidt af hajer i New York flere kilometer fra hinanden

En dreng på 13 år og en pige på 12 år er blevet angrebet af hajer i to forskellige tilfælde ud for Long Island-kysten i New York onsdag lokal tid.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt BBC.

Mediet beretter, at det er de første hajangreb, som myndighederne har registreret i den amerikanske delstat i 70 år.

De to børn måtte behandles for deres skader på stedet. Begge havde pådraget sig mindre stiksår.

De to episoder er angiveligt sket flere kilometer fra hinanden i Fire Island-bugten.

I forbindelse med behandlingen af drengen blev en tand trukket ud af den 13-årige drengs ben.

En nærmere undersøgelse af den skal nu gøre myndighederne klogere på, hvilken haj der var tale om.

Mærkede smerten

Den 12-årige pige, der hedder Lola Pollina, har efterfølgende klaret, at hun var ude i vand til livet, da hun mærkede noget ved sit ben.

- Jeg så noget lige ved siden af mig, og jeg mærkede på en måde smerten, og så opdagede jeg finnen, sagde hun og fortsatte.

- Vi gik over til livredderen, og vi løb op til dem, og de bandt mit ben ind.

Her ses en hajtand fra et af angrebene. Foto: Ritzau Scanpix

Det var først her, at hun opdagede blodet på sit ben.

Chefen for livredderne på stranden, Craig Amarando, fortalte på et efterfølgende pressemøde, at børnene blev behandlet omgående, og at paramedicinere kom til stedet for at se sårene.

- De bekræftede ikke blot, at der var tale om hajbid, men de fandt endda en lille tand i drengen, sagde de ifølge livredderen.

Hajangreb er ekstremt sjældne på de kanter, fortæller Ian Levine, der er leder af Ocean Beach' beredskab. Det var paramedicinere fra hans beredskab, der stod for at tage sig af børnene.

Han fortæller til The Guardian, at kun 10 personer er blevet bidt af hajer i staten New York, og det seneste tilfælde er registreret i 1948.