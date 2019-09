To børn døde af bakterie: Sådan kan du mindske smitterisiko

Ekspert kommer med er råd til, hvad du kan gøre for at mindske risikoen for smitte af den livsfarlige bakterie

To børn er døde som følge af sjælden komplikation til E. coli-bakterien VTE. Dødsfaldene er sket på Fyn og i Københavnsområdet, og der er ingen sammenhæng mellem dem. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i dag på Twitter.

Anne Hempel-Jørgensen er sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed og ekspert i smitsomme sygdomme. Hun oplyser til Ekstra Bladet, at Statens Serum Institut har arbejdet intenst på at finde ud af, om der var tale om den samme bakterie.

- Børnene har været syge af samme bakterie, men det er ikke præcis den samme bakterie. Så tilfældene hænger ikke sammen, fastslår Hempel-Jørgensen.

Særlig risiko for børn

- Specielt hos børn er der en risiko for at udvikle en nyrekomplikation, hvis de bliver smittet med bakterien. Men det sker heldigvis sjældent, fortæller Anne Hempel-Jørgensen og tilføjer, at det ikke betyder, at det ikke også kan ske for voksne.

Det er ukendt, hvordan de to tilfælde er opstået.

- E. coli er en bakterie, som kommer fra afføring fra drøvtyggere som kvæg og geder. Det kan være kommet fra en fødevare, der var forurenet, siger Hempel-Jørgensen.

- Det kan også komme fra mennesker, hvis en person er syg af det og ikke vasker hænder efter at have været på toilettet.

- Ved I, hvorfor det lige er hændt for to børn, der går i børnehave?

- Nej.

Det skal du gøre

Der er nogle råd, man kan følge for at mindske risikoen for, at ens barn eller en selv bliver smittet af E. coli-bakterien.

- God køkkenhygiejne er altid godt, siger Hempel-Jørgensen.

- Man skal skylle sine grøntsager og sin frugt og gennemstege sit hakkekød. Og man skal vaske hænder, hvis man har været ude at klappe en ged, inden man spiser sin madpakke.

Det er også vigtigt at reagere, hvis barnet får symptomer på bakterieinfektion.

- Hold øje med akut maveinfektion, hvor barnet har ondt i maven og diarré, siger hun og tilføjer, at forældrene til børn, som har været i kontakt med de børn, der blev syge, har fået at vide, at de skal søge egen læge for at blive undersøgt.

