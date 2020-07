To børn døde i Norge: Nu er far sigtet

Manden, der er far til de to børn, som tidligere søndag blev fundet døde i den norske by Lørenskog, er blevet sigtet i sagen.

Han løslades dog søndag aften, og ifølge VG har man kun en svækket mistanke om, at han er gerningsmand.

Moren er fortsat indlagt på hospitalet, men udenfor livsfare.

Politiet rykkede klokken 08:30 søndag ud til en brand i et hus. Kort efter blev begge børn i huset erklæret døde på stedet. Moderen blev sendt til det nærmeste sygehus i Ullevål.

Fra politiets side ønsker man ikke at fortælle, hvad faren er sigtet for.

VG skriver videre, at faren nægter at have noget med dødsfaldene at gøre. Han ankom selv til gerningsstedet, hvorefter politiet 'tog sig af ham', som det beskrives.

Man har endnu ikke offentligjort den præcise dødsårsag hos børnene, men sagen efterforskes som en drabssag.