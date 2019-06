To børn i havsnød reddet i land

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To børn er torsdag eftermiddag blevet reddet, efter de kom i havsnød i i en gummibåd ud for Odder syd for Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De to børn drev omkring 6-700 meter ud ud for Dyngby Strand. Efterfølgende begyndte en af børnenes forældre at svømme ud mod gummibåden. Ifølge Forsvaret var der tale om børnenes mor.

Politi og redningsmandskab blev derfor tilkaldt, og Forsvaret indsatte blandt andet en redningshelikopter og aktiverede flere militære og civile skibe i redningsindsatsen.

Den indsats endte altså med at bære frugt, og alle tre personer er blevet reddet. Ifølge Østjyllands Politi var det en båd fra Sea Rangers i Aarhus, der nåede frem til gummibåden. De bliver efterfølgende sejlet til havnet i Hov.

Både børnene og deres mor er uskadte, oplyser politiet. De er alle tre britiske statsborgere.