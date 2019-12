To busser stødt frontalt sammen

Ingen personer menes at være kommet alvorligt til skade

To busser er nytårsaftensdag stødt frontalt sammen på Gammel Klausdalsbrovej i Herlev.

Det oplyser Beredskab Øst og Københavns Vestegns Politi.

Anmeldelsen om uheldet kom klokken 15.50.

- Den ene bus holdt stille, og den anden bus kom af uvisse årsager over i modsatte kørebane og påkørte den. Så årsagen til det er vi ved at prøve at finde ud af, siger vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at den ene af buschaufførerne og en passager er kommet lettere til skade.

Foto: Kenneth Meyer

Beredskab Øst oplyste umiddelbart efter uheldet på Twitter, at de var 'massivt til stede' som følge af uheldet, som dog altså har vist sig ikke at være så alvorligt, som man kunne frygte.

Begge chauffører var lettere fastklemt efter uheldet, men de blev reddet fri af beredskabet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tale om en mindre vej, hvor den ene bus altså af uvisse årsager er kommet over i den modsatte kørebane, hvor den ramte den anden bus.

Den førstnævnte bus endte derfor oppe på fortovet ved et busstoppested, men heldigvis var der ingen fodgængere på fortovet.

Vagtchef Lars Guldborg fortæller til Ekstra Bladet, at begge busser nu skal bjærges væk fra stedet, da de ikke kan køre derfra ved egen hjælp.