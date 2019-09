To danske børn døde af infektion

To børn er døde som følge af sjælden komplikation til E. coli-bakterien VTE, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed

To danske børn er døde som følge af en sjælden komplikation til E.Coli-bakterien VTEC.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Dødsfaldene er sket på Fyn og i Københavnsområdet, og der er ingen sammenhæng mellem de to dødsfald.

- To børn er døde på hhv. Fyn og i københavnsområdet som følge af sjælden komplikation til E. coli-bakterien VTEC. De to tilfælde er ikke relateret. Vi har orienteret forældre i de relevante institutioner. Myndighederne arbejder intenst på sagen, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed.

Akut nyresvigt

Tidligere torsdag meddelte Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole på Fyn, at skolen er lukket, efter at et barn onsdag afgik ved døden på grund af infektionen.

Ifølge skoleleder Maja Kvist døde barnet på sygehuset af akut nyresvigt. Det skriver Fyens.dk.

Såvel onsdag som i dag torsdag har skolen og børnehaven været lukket.

- Det er klart, at når der er en smitsom bakterie hos et barn, der har sin gang hos os, træffer vi de foranstaltninger, vi finder rigtigst. Vi valgte at lukke både børnehuset og skolen onsdag for at danne os et overblik over situationen, siger Maja Kvist, skoleleder, der oplyser, at barnet døde af nyresvigt.

Hun fortsætter til mediet:

- Efterfølgende valgte vi at få et professionelt firma til at desinficere hele institutionen bare for at være på den sikre side.

Ingen grund til bekymring

VTEC står for verotoksinproducerende Escherichia coli (E. coli). Den smitter fra person til person og fra drikke- og badevand, der er forurenet med afføring.

Denne type kan give blodig diarré og svære mavesmerter og føre til blodmangel og nyresvigt.

I 2018 blev 21 smittet med bakterien, heraf afgik to ved døden. Det fremgår af Statens Serum Instituts hjemmeside.

Der er altså ikke tale om et udbrud, fortæller overlæge og afdelingsleder ved Statens Serum Institut Tyra Grove Krause til TV2.

- Vi har kendskab til, at der er tre, der har fået nyresvigt efter at være smittet med VTEC/STEC her i august og september. Men der er ikke noget, der tyder på, at de er smittet med den samme bakterie fra en fælles smittekilde. Intet tyder altså på et udbrud, siger hun.

Opdateres ...