To danskere dræbt i flystyrt

Familietragedie under flyvetur i Island - forældre og søn omkommet

En ulykke med et mindre privatfly i Island kostede søndag aften tre mennesker livet. To af dem var ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice danskere.

De pårørende er ifølge Ritzau underrettet.

Ifølge det islandske medie Frettabladid er de tre dræbte mor, far og søn, mens en anden søn og en svigerdatter er indlagt med alvorlige kvæstelser.

De overlevendes tilstand betegnes som stabil, bekræfter Sveinn Kristján Rúnarsson fra politiet i Hvolsvöllur over for den islandske tv-station RÚV.

Erfaren pilot

Frettabladid rapporterer, at flyet styrtede nær en mindre flyveplads ved Fljotshild i den sydvestlige del af landet i nærheden af et sommerhus. Det er ifølge mediet ejet af piloter.

Ifølge RÚV styrtede flyet for øjnene af flere vidner. Syv har ifølge Morgunblaðið efterfølgende har fået psykologisk krisehjælp igennem Røde Kors.

Myndighederne blev alarmeret klokken 20.30 lokal tid, og da ambulancer og brandfolk nåede frem var den ene af flyets vinger i brand.

Brandvæsenets indsatsleder har udtalt, at de udsendte brandmænd ikke er vant til at håndtere flyulykker.

Flyets pilot er ifølge RÚV særdeles erfaren.

Afventer havarirapport

Anton Kári Halldórsson, borgmester i Rangárping ytra, siger til Morgunblaðið, at lokalsamfundet og de dræbtes familiemedlemmer er knuste. Han er selv brandmand og blev kaldt ud til ulykkesstedet søndag aften.

- Det er frygtelig ulykkeligt. Landingsbanen bliver brugt af mange mennesker i området. Mange piloter har hytter i området og er knyttet til landingsbanen, som de holder ved lige.

Sigurður Ingi Jóhannsson, transport og indenrigsminister, betegner over for Morgunblaðið flystyrtet som 'en yderst trist og katastrofal flyulykke'.

- Vores tanker går til de mennesker, som har mistet, siger ministeren og sender familien sin dybeste medfølelse.

Ministeren bemærker, at han håber, havariundersøgelsen af det forulykkede fly hurtigt vil kunne levere svar på, hvad der gik galt. Lederen af undersøgelsen har vurderet, at det vil tage mellem en og tre uger at færdiggøre undersøgelsen.

Flyet - et tomotors Piper PA-23 fra 1957 - er indregistreret i Georgia i USA, men ejet af en islandsk statsborger.