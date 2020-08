To danskere såret i sidste uges eksplosion i Beirut

To danskere blev såret i den massive eksplosion, der tirsdag i sidste uge ramte Libanons hovedstad, Beirut. Det oplyser Borgerservice til Politiken.

En af de sårede var Melissa Maria Elsberg, der var ansat på den danske ambassade. Hun fortæller til Politiken, at hun faldt flere meter fra en bygning og brækkede to ribben og et håndled.

- Folk skriger, og så kommer eksplosionen. Eller den kommer ikke. Den er der bare, river murene fra hinanden, kaster sten og sort støv op og efterlader mig i mørke, siger hun til mediet.

Omkring 6000 mennesker blev såret efter eksplosionen, der 4. august skete i et lager på havnen i Beirut med flere tusinde ton kunstgødning. Mindst 172 mennesker meldes omkommet.