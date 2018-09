To demonstrationer anmeldt i Chemnitz: Politiet frygter mere ballade

39-årig retsansat rundsendte internt politi-dokument efter anholdelse af to drabsmistænkte

I den forgangne uge var der larm og skrål, da der flere dage i træk blev holdt forskellige manifestationer i den sydøsttyske by, Chemnitz.

Baggrunden var et brutalt opgør, hvor en 35-årig tømrer, Daniel H, mistede livet, mens to andre blev kvæstede af knivstik. Episoden udspandt sig ved nattetide forrige weekend i forbindelse med en byfest, hvor Chemnitz fejrede sin 875 års fødselsdag.

Kort efter den blodige episode anholdt politiet to unge migranter, en 23-årig syrer og en 22-årig iraker, der nu er sigtet i sagen.

Det pustede yderligere til ilden, at det i første omgang forlød, hvordan gerningsmændene ved knivstikkeriet havde været ved at forgribe sig på en kvinde. Dette er foreløbigt blevet afvist som et rygte uden hold i virkeligheden.

De efterfølgende dage var der massivt politiopbud i byens gader, mens først flere tusind viste deres foragt for Angela Merkel og hendes åbne-døre politik overfor migranter og flygtninge.

Blandt de protesterende var der også lokale fodboldhooligans, heilende nynazister og højre-ekstremister.

Her havde man medbragt forskellige bannere, hvor flere havde mere eller mindre skjult retorik gemt i parolerne. Et af dem lød Defend Europe og bar samtidig motivet fra en tysk MP40 maskinpistol, anvendt under den Anden Verdenskrig.

Ved en af de første demonstrationer blev tre-fire brune mennesker, der havde vovet sig for tæt på jagtet væk. Siden meldte venstre-orienterede, flygtninge-venner og militante venstre-ekstremister deres ankomst, og kun med et større politiopbud, lykkedes det myndighederne at afværge større ballade.

Flaskekast og enkelte voldelige sammenstød kunne dog ikke forhindres.

Nu, i denne weekend, frygter myndighederne så, at scenerne atter vil gentage sig. Flere tyske medier, blandt andet Bild, beskriver, hvordan politiet har rustet sig og indkaldt ekstra mandskab. I forbindelse med scenerne i den forgangne uge er det lokale politi nemlig blevet kritiseret for ikke at have været godt nok forberedt.

Desuden har man aflyst en fodboldkamp mellem Dresden og HSV på samme grundlag, skriver Bild.

I forbindelse med knivdrabet har politiet nu indledt en intern undersøgelse, fordi politiets interne anholdelsesbegæring er blevet lækket til offentligheden.

Overfor Bild erkender en ansat ved det lokale retsvæsen, hvordan han affotograferede han med sin telefon dokumentet.

Godt 24 timer efter drabet rundsendte han det til venner, bekendte, venner til den dræbte og enkelte personer med tilknytning til hooligan-miljøet. Det skete med begrundelsen om, at han ønskede, at man i offentligheden skulle kende sandheden, når nu der var så mange ubekræftede rygter i omløb.

Den 39-årige afventer nu, hvad der videre skal ske i sagen.

