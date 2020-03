To døde i brand: Det er chokerende

To udenlandske mænd blev fundet døde i brandtomt i landejendom

Bag de hvide mure på den lidt nedslidte landejendom Teglagergaard i Taastrup blev to udenlandske mænd natten til tirsdag fundet døde efter en voldsom brand.

Dagen derpå er taget på den ene længe af det afsidesliggende vinkelhus fuldstændig brændt ned, og lugten fra de altødelæggende flammer river stadig i næsen ved brandstedet, der ligger i en lille lund med marker omkring for enden af en privat vej.

Foto: Kenneth Meyer

Klos op ad Holbæk-motorvejen, hvor en forbikørende opdagede det brændende hus og alarmerede politiet.

Tirsdag formiddag vrimlede det med politi, brandteknikere og beredskabsfolk.

Foto: Kenneth Meyer

Den nærmeste nabo Jack Larsen bor omkring 100 meter fra ejendommen. Han vågnede dog først, da politiet ankom til stedet.

Her kunne han se branden fra sit soveværelse på 1. sal.

- Det er selvfølgelig chokerende, at der er to, der er døde, siger den 60-årige Jack Larsen.

Han fortæller, at det var en flok udenlandske håndværkere, der bor i huset, der ifølge BBR-oplysninger er 171 m2 med seks værelser.

Han hilste på mændene, når de kørte forbi, men han har ikke talt med dem.

Kvinder har han til gengæld aldrig set omkring adressen.

Da politiet ankom til stedet i nat, mødte de tre kroater, syv litauere og en dansker. De var alle kommet ud i god behold og havde ikke behov for at komme til observation for brandskader.

- Dem har vi været i gang med at afhøre hele natten og er fortsat i gang med at afhøre, sagde vagtchef Torben Wittendorff tidligere på morgenen til Ekstra Bladet.

Politiet formoder, at personerne har boet sammen på ejendommen.

Der er ikke umiddelbart noget, der indikerer, at der ligger en forbrydelse bag branden, men politiet efterforsker bredt og udelukker intet.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer