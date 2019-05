To døde i narkorus: Kammerater fandt livløse teenagere

Politikommissær vurderer, at 17-årig studerende og et år ældre ven er sovet stille ind i en lejlighed i Herning, og at de ikke døde som følge af en kriminel handling

Herning Politi opfatter det i første omgang som usandsynligt, at to helt unge kammeraters død i en lejlighed i Olufsgade i Herning torsdag aften kan være resultatet af en kriminel handling.

- De har ikke umiddelbart lidt fysisk overlast, så intet tyder på, at de har været udsat for angreb. Det er der heller ikke tegn på i lejligheden, siger politikommissær Henning Præstegaard.

Det er efterforskernes vurdering, at de to helt unge mænd havde indtaget en overdosis af euforiserende stoffer og derefter med Henning Præstegaards ord 'stille og roligt er sovet ind'.

- Det er så ulykkeligt, som det kan blive, siger politikommissæren.

Krøb ind gennem vindue

Den 17-årige studerende og hans et år ældre ven blev fundet dybt bevidstløse af nogle kammerater, som kort efter - klokken 21.36 - slog alarm til Herning Politi.

- Kammeraterne kunne ikke komme ind i lejligheden. Men de opdagede, at et vindue stod på klem, og kravlede ind. Her fandt de så de to mænd bevidstløse, siger Henning Præstegaard, som oplyser, at der ikke var mulighed for at redde de to mænds liv.

Politiet fandt 'narkorelateret udstyr' i lejligheden, og det bestyrker mistanken om, at dødsfaldene er resultatet af et misbrug. Nøjagtig hvilken type redskaber, der var tale om, kan politiet endnu ikke oplyse.

- Men det vil vi naturligvis undersøge nærmere. Lige nu er vi åbne for alle muligheder. De kan have sniffet stoffer eller taget piller - det eneste, vi indtil videre kan udelukke, er lightergas, siger Henning Præstegaard.

Den 18-årige var på besøg

Politikommissæren bekræfter, at der vil blive foretaget en obduktion af ligene mandag, og at resultatet af den vil foreligge i løbet af en måned.

Det er politiets indtryk, at den 17-årige efter alt at dømme netop var flyttet ind i lejligheden i Olufsgade, og at kammeraten var på besøg.

- De er ikke umiddelbart kendte skikkelser hos os, men vores flex-gruppe (gadebetjente i nærmiljøet, red.) er stødt på den ældste af drengene i det lokale misbrugsmiljø, siger Henning Præstegaard.

Den 17-årige var op til sin død under uddannelse. De to mænd har begget rødder i Herning.

De nærmeste familier er underrettet om dødsfaldene.

