To døde i Sverige: Mistanke om dobbeltmord

Et ældre par er fundet døde i Arlöv nær Malmø i Sverige. Politiet har mistanke om dobbeltmord

Søndag eftermiddag er et ældre par blevet fundet døde i Arlöv i nærheden af Malmø i Sverige.

Det svenske politi har mistanke om, at der er blevet begået et dobbeltmord, men har endnu ikke anholdt nogen i sagen.

Det skriver Aftonbladet.

Grov forbrydelse

Politiet modtog meldingen om forbrydelsen gennem alarmcentralen omkring klokken 14 søndag.

- Omstændighederne gør, at vi mistænker, at der er blevet begået en grov forbrydelse, siger Evelina Olsson, pressetalsperson for politiet i region syd, til Aftonbladet.

Ejendommen er spærret, kriminalteknikere er på stedet, og politiet er ude for at indsamle vidnesbyrd fra beboere i området.

'Vi har en teori'

Motivet til det potentielle dobbeltmord er fortsat ukendt.

- Men vi har en teori, som vi arbejder efter, siger Evelina Olsson.

Politiet har underrettet parrets pårørende.