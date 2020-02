To dømt for drabsforsøg på 23-årig kvinde

To unge mænd med somalisk baggrund planer om at dræbe en 23-årig kvinde på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus 18. februar sidste år. Kvinden, der til alt held ikke blev ramt af den kugleregn, som pludselig blev affyret mod hende, var netop ankommet til stedet i en bil, som hun havde lånt af sin ekskæreste.

Ugerningen skal koste 22-årige Mahamud Abdulgadir Mohamed og 20-årige Najeb Abdi otte års fængsel for, slog et nævningeting fredag fast i Retten i Næstved.

- De var både enige om de dømtes skyld og straffens udmåling, siger anklager Susanne Bluhm til Ekstra Bladet.

De nu dømte affyrede i mindst fem skud mod kvinden, hvoraf flere projektiler ramte bilens højre, forreste side. På bilen fandt politiet desuden en GPS, som ifølge politiet blev brugt til at spore kvinden.

Endnu en mand var tiltalt i sagen.

Han blev frifundet. Politiet mente ellers, at han havde kørt flugtbilen væk fra gerningsstedet, men det fandt retten ikke bevist. Man fandt heller ikke grund til at dømme den 19-årige, som under retssagen har erkendt, at han havde indkøbt den omtalte GPS.

Den grå Seat Altea, som kvinden havde lån af sin ekskæreste, var forsynet med skjult gps-tracker. Her efterforsker politiet på gerningsstedet. Foto: Mathias Øgendahl/ presse-foto.dk

Ankede på stedet

Mændene ankede på stedet til frifindelse, oplyser anklageren. Hun er, selvom hun havde krævet en højere straf, tilfreds med byrettens afgørelse.

Det samme er forsvareren for den tiltalte, der blev frifundet.

- Jeg er selvfølgelig meget tilfreds. Det er det helt rigtige resultat, siger forsvarsadvokat Christian Bjerrehuus til Ekstra Bladet.

Han vil nu søge erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

- Han har siddet i otte måneder, så det bliver i omegnen af 400.000 kroner, lyder jussementet umiddelbart efter frifindelsen af klienten, som dog ikke kunne forlade retten som en fri mand.

Tilbage i cellen

Selvom han har siddet varetægtsfængslet i sagen, han nu er frifundet i, siden juni sidste år, mangler han at afsone en straf på 30 dages fængsel i en anden sag, oplyser anklageren.

- Men han har siddet i otte måneder. Kan man ikke trække de 30 dage fra?

- Det er to forskellige sager og må være en sag mellem Kriminalforsorgen og ham, og så kan han jo søge om erstatning for varetægtsfængslingen i sagen om drabsforsøg, siger Susanne Bluhm.

