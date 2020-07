To drab: Otte anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd blevet dræbt i Aarhus på mindre end ni timer, og politiet efterforsker massivt begge drabssager.

Indtil videre har man anholdt otte personer.

Det har politiinspektør Michael Kjeldgaard torsdag formiddag oplyst på et ultrakort pressemøde.

Intet tyder dog på, at der er tale om formodede gerningsmænd til de to drab, som skete på parkeringspladser på henholdsvis Observatorievej og Lenesvej, for ifølge politiinspektøren skal de efter alt at dømme ikke fremstilles i grundlovsforhør, men vil blive løsladt løbende efter afhøring.

Opgør i kriminelle miljøer

Det første drab skete onsdag aften ved Travbanen på Observatorievej og kostede en 25-årig mand livet.

Ung mand dræbt af skud

Han blev skudt. Natten til torsdag afgik en 42-årig mand ved døden efter at have fået tildelt flere knivstik.

42-årig dræbt af knivstik

Ifølge politiinspektøren tyder intet foreløbig på, at der er nogen sammenhæng mellem de to drab.

- Men der er altså tale om drab, der relaterer sig til de kriminelle miljøer, fastslog politiinspektøren blandt andet om efterforskningen indtil videre.

Han lagde i samme moment vægt på, at ofrene i de to sager ikke var tilfældige borgere.

- Borgerne kan være trygge, siger han.

Søger vidner

Det 25-årige drabsoffer døde i ambulancen på vej til hospitalet. Betjente og reddere på gerningsstedet på Lenesvej ydede livreddende førstehjælp på den 42-årige dødeligt sårede mand, men forgæves. Her var to andre også blevet stukket med kniv, og den enes tilstand er ifølge Michael Kjeldgaard kritisk. Der er tale om en 23-årig mand. Den anden sårede, en 28-årig mand, bliver behandlet for sine skader, men er uden for livsfare.



- Vi vil meget gerne høre fra vidner, der kan have set eller hørt noget før, under eller efter begge de to episoder, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.