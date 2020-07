To drab på ni timer: Søger flere oplysninger om bilbrande

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det er fortsat ikke det afgørende gennembrud i sagen om to drab på ni timer i den kriminelle underverden i Aarhus.

Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at der fortsat er en 'bred intensiv efterforskning af begge drab med henblik på at finde gerningsmændene'.

Politiet har fået en del henvendelser vedrørende to bilbrande, der skete i kølvandet på de to drab, som politiet ikke har kunnet finde en sammenhæng mellem.

Det drejer sig om brand i et køretøj ved Rasborgvej 16 i Solbjerg onsdag omkring klokken 20.30 og et køretøj ved Pindsmøllevej 31 i Edslev ved Hørning onsdag omkring klokken 21.30

- Vi er fortsat interesserede i at høre fra alle i relation til de to bilbrande. Vi er interesserede i at høre fra alle, der kan have set de to køretøjer komme kørende til stedet, andre køretøjer som eventuelt kan være set kørende derfra, eller hvis nogen har set personer i forbindelse med de to brande, skriver Østjyllands Politi.

Politiet har fortsat en styrket tryghedsskabende patruljering i områderne, og de melder om, at det seneste døgn er forløbet roligt.



Det første drab skete onsdag aften ved Travbanen på Observatorievej, hvor den 25-årige aarhusianske rapper 'Shmur' blev skudt og dræbt.

Det andet drab skete kun ni timer efter, hvor den 42-årige rockerlærling i Satudarah Mohammad Al-Zerjawi afgik ved døden efter at have fået tildelt flere knivstik. To andre blev ligeledes ramt.

Fra frisør til rockerlærling

