To dræbt i biograf: Mistænkt skudt og anholdt

Ergün Senarabaci, mistænkt for dobbeltmord i en biograf i Holland, er blevet anholdt søndag.

Han blev anholdt ved en tankstation klokken 10.

Politiet affyrede skud og ramte Ergün Senarabaci, der selv stod med en kniv i hånden.

Der skriver blandt andet det hollandske medie AD. Politiet har også udsendt en pressemeddelelse om sagen.

Ifølge politiet havde den mistæntke indtaget en 'truende position', og derfor skød politiet mod ham. Han blev ramt i benene.

33-årige Ergün Senarabaci, der blev ramt af politiets kugler, blev arresteret og kørt til hospitalet, hvor han er under særlig kontrol. Han er umiddelbart uden for livsfare.

Ergün Senarabaci havde været på flugt siden lørdag, hvor politiet efterlyste ham med billeder og optagelser fra videoovervågning, hvor man ser ham forlade området, hvor to var fundet dræbt.

Mistanke om drab

Det var lørdag morgen, de dræbte blev fundet døde i en biograf ved navn Pathé i Holland, og politiet fik hurtigt vækket deres mistanke om, at der var tale om drab. De dræbte arbejdede som rengøringspersonale i biografen.

Efterlysningen bare tydeligvis frugt, for lokale havde set den mistænkte befinde sig i området ved tankstationen og kunne derfor slå alarm til politiet.

De to personer, der blev fundet i biografen, hed Gina og Marinus. De var et par, var begge i deres 50'ere, og de efterlader sig to børn.

De blev angiveligt fundet i en trappeopgang på forskellige etager.

Det tyder ikke på, at parret og den mistænkte kendte hinanden, og der er heller ikke noget, der tyder på, at der er taget penge fra biografen. Politiet undersøger stadig sagen.

Ekstra Bladet følger sagen ...