To dræbt i gaseksplosion i Paris: 47 personer kvæstet

To brandmænd er dræbt ved en gaseksplosion i et bageri i Paris, skriver den franske indenrigsminister Christophe Castaner på Twitter.

Tidligere blev det meldt ud, at fire personer var omkommet - heriblandt to brandfolk - men det tal er nu nedjusteret til to.

Ti personer er i kritisk tilstand, mens 37 andre er såret, oplyser den franske idenrigsminister, efter at der lørdag formiddag skete en eksplosion i et bageri i den franske hovedstad.

Eksplosionen menes at være forårsaget af et gasudslip, og omkring 200 brandmænd arbejder ved adressen i Rue de Trevise i det niende arrondissement - omkring en kilometer fra Operaen.

Eksplosion i bageri i Paris koster to brandfolk livet

- På det her tidspunkt kan vi ud fra ulykkens oprindelsessted sige, at det ser ud som om, at det er et gaslæk, fortæller offentlig anklager Remy Heitz til AP.

Han siger også, at brandvæsnet allerede var på stedet, fordi de havde fået en anmeldelse om et muligt gasudslip, da eksplosionen skete.

Omkring 35 personer er sårede efter eksplosionen. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix.

En såret person bliver evakueret efter eksplosionen lørdag morgen. Foto: Thomas Samsom/Ritzau Scanpix.

Der er både mange brandbiler og ambulancer på adressen, hvor brandfolk anvender stigebiler for at evakueret folk fra bygningen. To helikoptere er landet i nærheden for at tage sig af de tilskadekomne.

Det danske udenrigsministerium opfordrer folk til at holde sig fra ulykkesstedet.

Glasstumper overalt

Braget, der smadrede vinduer, væltede biler og kvæstede flere mennesker, kunne høres i store dele af det centrale Paris.

- Der var glasskår overalt, butiksfacader var blæst ud, og vinduer var ødelagt op til tredje og fjerde sal, fortæller 38-årige David Bangura, der befandt sig nær ulykkesstedet, ifølge Reuters.

Fotos og videooptagelser på sociale medier viser, at hele facaden på bygningen, hvor bageriet ligger, er styrtet sammen. Murrester og glasskår ligger spredt overalt i gaden.

- Alle vinduerne i lejligheden er eksploderet, alle dørene er sprunget af deres hængsler. For at komme ud af mit værelse, var jeg nødt til at træde på døren. Børnene var i panik, siger Claire Sallavuard, der er nabo til bageriet, til Le Monde.

Redningshelikoptere måtte lande midt på gaden i Paris. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix.

Urolig weekend

Eksplosionen har vakt bekymring mange steder, da myndighederne frygter nye voldsomme demonstrationer i weekenden af de såkaldte gule veste. Over 5000 politifolk er udkommanderet forskellige strategiske steder i byen.

De Gule Veste indledte deres protestaktioner i midten af november. Demonstrationerne begyndte som fredelige protester mod høje leveomkostninger. De har dog siden taget form af en mere generel utilfredshed med præsident Emmanuel Macron og udviklet sig voldeligt.

Den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at 'situationen er under kontrol'.

En unavngiven talskvinde i det franske politi oplyser til AP, at der ikke er sket nogen dødsfald i forbindelse med eksplosionen.