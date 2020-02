To dræbt i togulykke

Et højhastighedstog fra Milano mod Bologna i Italien er kørt af sporet. To er dræbt og 30 passagerer er såret

To er dræbt og 30 såret efter et højhastighedstog i Italien er kørt af sporet.

De to dræbte er togføreren og en anden ansat i toget.

Det skriver det italienske medie Il Messaggero.

Toget var på vej fra Milano til Bologna, da det klokken 5.35 kørte af sporet nær byen Lodi.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Mindst to vogne og selve lokomotivet er væltet, og ifølge det lokale medie Corriere Della Sera undersøger man lige nu, hvad der kan have været årsag til ulykken, som har kostet to livet og såret 30 passagerer.

Ingen af de 30 er dog alvorligt tilskadekomne.

Opdateres ...