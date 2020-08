To dræbt i trafikulykke på Falster: Kørte frontalt sammen

To biler stødte sammen med sådan en kraft, at begge parter afgik ved døden

En 37-årig mand og en 31-årig kvinde er begge dræbt i en trafikulykke lørdag morgen på Falster.

To biler kørte frontalt sammen på den brede landevej E55 Gaabensevej ved Bruntofte mellem Stubberup og frakørsel mod Byskov. Anmeldelsen løb ind klokken 08.02.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er så kraftigt et sammenstød, at de begge to er afgået ved døden, siger vagtchef Kent Edvardsen.

Da politiet ankom til ulykkesstedet, var den ene død på stedet. Der blev tilkaldt ambulance og redningshelikopter, men den anden persons skader var så svære, at vedkommende også afgik ved døden på stedet.

De afdøde sad i hver deres bil, der kørte i henholdsvis nordlig og sydlig retning. Der sad ikke andre personer i bilerne.

Hvad der helt præcist er sket, er ikke slået fast endnu. Der er blevet taget blodprøver, foretaget fotodokumentation, afhørt vidner, og der har været en bilinspektør på stedet for at undersøge ulykken som led i efterforskningen.

Gaabensevej var totalt spærret for trafik i knap tre timer, mens politi og redningsmandskab gjorde deres arbejde.

De afdødes pårørende er underrettet.