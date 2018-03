To dræbt i ulykker på motorvej

Se mere video på localeyes.dk

To mennesker har mistet livet i en ulykke på Sønderjyske Motorvej mandag morgen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Foruden de to dræbte, er ti mennesker blevet kvæstet i forbindelse med de mange ulykker, der har hærget vejen i løbet af morgenen og formiddagen, skriver politiet på Twitter. De pårørende til de dræbte er underrettet.

Politiet oplyser til Ritzau, at de to dræbte omkom i den samme ulykke. De døde tilsyneladende i sammenstød med en lastbil.

Formiddagen igennem har blandt andet Sønderjyske Motorvej været præget af mange færdselsuheld som følge af den tætte tåge, og politiet har flere gange måttet appellere kraftigt til, at billister sætter farten ned og tænder deres baglygter.

Store trafikale problemer

På grund af de alvorlige ulykker har motorvejen hele formiddagen været spærret mellem 67 Haderslev N og 66 Christiansfeld i begge retninger. Her var vejen indledningsvis spærret i nordgående retning, men politiet var nødt til at spærre i sydgående retning, for at de sårede kunne modtage behandling.

Uheld efter uheld efter uheld: Politi spærrer spor for at behandle kvæstede

Politiet har tidligere meddelt, at der var flere lastbiler og personbiler involveret i ulykkerne. Præcis hvad der har ført til de to dødsfald er endnu ikke oplyst. Blandt andet skal en bilinspektør forsøge at fastlægge den tekniske baggrund for ulykken.

Det er ikke kun på Sønderjyske Motorvej, at den tætte og langvarige tåge har skabt problemer. Også Fyn har morgenen og formiddagen igennem været plaget af uheld som følge af tågen, og Ny Lillebæltsbro har derfor været spærret i begge retninger.

Turen mod Fyn er også besværliggjort længere oppe ad motorvejen, da E20 har været spærret mellem motorvejskryds Skærup og 60b Taulov N som følge af sammenstød i tågen.