To dræbt og 14 såret i amerikansk masseskyderi

To unge personer har mistet livet efter et masseskyderi i den amerikanske by Rochester i staten New York. Derudover er 14 personer blevet såret.

Det skriver The New York Times.

Ifølge mediet fandt skyderiet sted til en fest i baghave.

Politiet fortæller, at der er tale om 'en tragedie af episke proportioner.'

- Det er et meget stort gerningssted. Vi har bevismateriale fordelt over flere lokationer, siger politichef Mark Simmons.

De dræbte er en 18-årig mand og en 22-årig kvinde.

Der bor cirka 200.000 personer i Rochester, og byen har lagt grund til flere skyderier de seneste måneder.

Politiet har ligeledes modtaget en del kritik, efter det kom fra, at den sorte mand Daniel Prude blev kvalt til døde, mens han lå i håndjern under en anholdelse.

I den forbindelse blev syv betjente suspenderet.

Man mener dog ikke, at skyderiet lørdag har noget med de demonstrationer, der opstod i kølvandet på Prudes død, at gøre.

Endnu har politiet ikke anholdt nogen i forbindelse med skyderiet til havefesten, hvor cirka 100 personer deltog.

