To dræbt ved svensk natklub

To personer afgået ved døden efter skyderi

To personer har natten til torsdag mistet livet efter et skyderi ved en natklub i Norrköping sydvest for Stockholm.

Det skriver Aftonbladet.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 01.20, og to personer blev fundet såret på gaden udenfor natklubben, der ligger på Slottsgatan tæt på hovedbanegården i byen.

- Begge blev fundet udenfor. Ingen er såret inde på natklubben, siger pressetalsmand ved politiets redningscentral Thomas Agnevik.

De to mænd afgik altså siden ved døden. De er i henholdsvis 40- og 45-årsalderen, og deres pårørende er underrettet, skriver Aftonbladet.

Efter skyderiet afspærrede politiet området uden for natklubben for at efterforske på stedet.

Ved stedet, hvor mændene blev skudt, er ruderne blevet knust. Det er dog ruderne ind til den restaurant, som natklubben er tilknyttet, og som var lukket på det tidspunkt.

Klokken 2.40 blev en person bragt til afhøring på politistationen, men to timer senere fik vedkommende lov til at forlade stationen.

- Afhøringen skete ikke, fordi vedkommende var mistænkt, men fordi vedkommende er vidne eller en, der kan have betydning for opklaringen, siger Thomas Agnevik.

Ingen er derfor endnu blevet anholdt i sagen. Politiet har afhørt vidner på stedet, men de søger stadig flere, som måtte vide noget i sagen.