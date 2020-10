To dræbte og flere sårede efter knivangreb i Nice

To personer er blevet dræbt, og flere er blevet såret under et knivangreb ved en kirke i den sydfranske by Nice torsdag morgen kl. 9, oplyser regeringen. Borgmesteren betragter det som terror, skriver Reuters.

Ifølge flere franske medier er en af de dræbte en kvinde, der er blevet halshugget i Notre Dame-kirken i Nice. Derudover er en mand angiveligt blevet dræbt, og flere er såret.

Den drabsmistænkte er blevet anholdt. Han er blevet skudt og er siden kørt til hospitalet, oplyser politiet.

Det franske politi skriver i en pressemeddelelse, at de er i gang med en politiaktion og beder folk om at holde sig væk fra Notre Dame.

Centrum af Nice er spærret af.

Nationalforsamlingens medlemmer har reageret med to minutters stilhed kort efter angrebet.

Halshugninger

Halshugningen sker blot 13 dage efter, at en 47-årig skolelærer blev halshugget i en forstad til Paris. Han underviste i ytringsfrihed og havde vist sine elever karikaturtegninger af profeten Muhammed.

Præsident Macron har efter halshugningen sagt, at han 'ikke vil tage afstand til karikaturtegningerne'.

Han har efterfølgende sagt, at halshugningen var islamistisk terror.

Boykotter Frankrig

Flere muslimske lande kræver nu boykot af Frankrig.

De seneste dage er franske varer flere steder i den arabiske verden taget væk fra butikkernes hylder.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har stillet sig i spidsen for en kampagne mod Frankrig. Han sagde i weekenden, at Macron burde 'mentalundersøges'.

Frankrigs ambassadør i Iran er tirsdag kaldt til udenrigsministeriet i Teheran for at modtage en reprimande. Det samme skete dagen før i Pakistan. Også fra Saudi-Arabien lyder der kritik.

- Kongedømmet Saudi-Arabien afviser ethvert forsøg på at sammenkæde islam med terrorisme, lyder det tirsdag i en erklæring fra Riyadh.

Foto: Eric Gaillard

Kæmpe protest mod Macron