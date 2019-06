To drenge forsvundet fra børnehave: - Beklager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To drenge på henholdsvis fire og fem år forsvandt torsdag eftermiddag fra Børnehuset Junibakken i Værebroparken i Bagsværd. Drengene blev fundet 1,4 kilometer væk af politiet, og nu spørger faderen til den ene af de to drenge, hvordan det kunne lade sig gøre?

- Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, uden at børnehaven opdager det. For mig - som voksen mand - tager det en halv time at gå det stykke, så hvor længe tager det ikke de to drenge? Det undrer mig, at børnehaven ikke har reageret i det tidsrum. Det er simpelthen grotesk, siger Farhan Azam, der er far til den ene af drengene.

Tre børn i børnehaven

Han fortæller, at han har tre børn, der går i børnehaven, og nu er han urolig for at sende dem af sted igen.

- Hvordan skal jeg føle mig tryg ved at sende dem afsted, når sådan noget kan ske? Der er et højt hegn rundt om børnehavnen - det burde ikke kunne lade sig gøre for dem at komme ud, siger han.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de to drenge blev fundet på Bagsværd Station.

- Vi fik anmeldelsen klokken 14.31 om, at de var forsvundet. De er gået til Bagsværd Station, hvor vi finder dem og bringer dem tilbage til børnehaven, siger Brian Holm, vagtchef.

Farhan Azam undrer sig over, at børnehaven ikke kontaktede ham og hans kone, da de fandt ud af, at børnene var forsvundet:

- Min kone blev ringet op af Københavns Vestegns Politi lidt over tre, hvor de er kommet tilbage til børnehavnen med børnene, og de siger, at de har fundet min søn og hans ven på stationen. Det er jo helt vildt, at de først kontakter os, når de er fundet, siger han.