To drenge kørt ned i Nordsjælland

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To mindreårige drenge er blevet kørt på hospitalet, efter at en mand i en fransk indregistreret bil påkørte dem i Gilleleje.

De er ifølge Nordsjællands Politi sluppet med knubs og blev i første omgang behandlet på stedet.

De to drenge stod og kiggede på tøj ved Din Tøjmand på Vesterbrogade i Gilleleje, som er et yndet feriested for både danske og udenlandske turister, da uheldet indtraf.

Politiet modtog anmeldelsen om færdselsuheldet klokken 11.40, og de første meldinger lød på, at manden bag rattet havde taget fejl af sit gear, da han ville bakke, og i stedet kørte frem.

Drengene blev ved episoden klemt fast mellem bilen og et tøjstativ, men det lykkedes dem ifølge politiet selv at komme fri.

Pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi Henriette Døssing har i skrivende stund ikke detaljeret viden om drengenes alder. Det samme gælder bilisten.

Strækningen, hvor uheldet skete, er en gågade, hvor kørsel er tilladt, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke et sted, hvor man kører vildt.

Foreløbig tyder alt på, at bilisten ikke var alkoholpåvirket.