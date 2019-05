To dykkere savnes: Helikopter sat ind

En større eftersøgning er fredag formiddag i gang i vandet ud for Møns nordlige kyst.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Med støtte fra Forsvaret er vi ude at lede efter to dykkere, som er meldt savnet, siger Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.06.

Dukkede ikke op igen

En helikopter og flere fartøjer deltager i eftersøgningen, oplyser Forsvaret.

- Der var fire lystfiskere, der uafhængigt af hinanden har set de to personer dykke op og ned, men pludselig er de væk. Efter et stykke tid, hvor de ikke er kommet op igen, slår de så alarm, siger Peter Franzen, der er vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, til Ekstra Bladet.

- Vi har en større operation i gang for at finde dem, og vi håber selvfølgelig, at de er uskadt, siger han.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at redningsaktionen foregår nord ud for kysten ved Nordfeld Gods. Han fortæller samtidig, at det regner en del i området, og at sigtbarheden derfor er dårlig.

- Vi er ramt af, at der ikke er så godt vejr i området, men vi fortsætter selvfølgelig eftersøgningen ufortrødent, siger Peter Franzen.

Ekstra Bladet følger sagen...