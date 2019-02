To fængslet for drab

47-årig blev fundet død i et skovområde. Nu er to mænd varetægtsfængslet i sagen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To mænd på 31 og 38 år er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter de har været i grundlovsforhør ved retten i Herning.

Begge mænd er sigtede for drab på en 47-årig mand, der i weekenden blev fundet død i et skovområde ved byen Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det oplyser senioranklager Søren Kløvborg til Ekstra Bladet.

Mændene nægter sig skyldige, og det forventes nu, at Vestre Landsret tager stilling til kæremålet i løbet af onsdag. Tirsdagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger i den mystiske sag.

Artiklen fortsætter under billedet:



Foto: Local Eyes / skærmfoto

Obduktion gav svar

Det 47-årige offer blev fundet død i et skovområde ved byen Borris cirka 12 kilometer fra Skjern søndag eftermiddag. Det var forbipasserende, der alarmerede politiet.

I første omgang meldte politiet ud, at det var et mistænkeligt dødsfald, men en obduktion har siden slået fast, at der er sket vold mod mandens hoved.

Det er på den baggrund, at sigtelsen om drab er blevet aktuel.

Begge sigtede var bekendte af afdøde.