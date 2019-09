To fængslet for drabsforsøg: Offer blev skudt i hovedet

Ved du noget, eller var du tæt på skyderiet? Tip os her:

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 19-årig mand blev ramt i hovedet, men overlevede, da han blev beskudt af tre personer, der ankom i en sort Audi bevæbnet med hver sit skarpladte skydevåben, herunder en fuldautomatisk riffel.

Det skete 11. april 2013 klokken 20.59 i Lundtoftegade på Nørrebro i København, men mandag blev to mænd på 38 og 29 år fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drabsforsøg på flere personer, herunder teenageren og en kvinde, der dog ikke blev ramt.

Også en tredje mand på 28 år er sigtet for drabsforsøg, men han er i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag og vil først blive fremstillet senere på ugen, mens en fjerde medgerningsmand er uidentificeret.

Det fremgår af sigtelsen, at de fire ankom til gerningsstedet i en sort Audi, hvorefter tre af dem steg ud af bilen og skød mindst 30 gange mod flere personer, der befandt sig i Lundtoftegade.

Se også: Gennembrud i skudsag i København: To er sigtet

To af mændene har tidligere været sigtet og fængslet i sagen, men blev løsladt igen og sigtelsen frafaldet på grund af manglende beviser. Dengang blev det oplyst, at de var fra banden Brothas.

De nye anholdelser sker ifølge Københavns Politi på baggrund af nye tekniske beviser og afhøringer.

Begge sigtede nægtede sig skyldige og ønskede ikke at udtale sig i grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre.

Den 29-årige blev varetægtsfængslet i 24 dage, mens den 38-årige blev varetægtsfængslet i 10 dage.

Se også: Udbrændt Audi spøger i to skudsager

Det fremgår ligeledes af sigtelsen, at gerningsmændene efter skyderiet satte ild til bilen på en grusparkering på Mørkhøj Parkalle i Søborg, så kabinen udbrændte.

Den brugstjålede Audi blev fundet udbrændt på Mørkhøjvej i Gladsaxe efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Efterfølgende er den 38-årige sigtet for at have taget ladegreb på sit skydevåben for at tvinge en mand til at aflevere sin bil til ham på en parkeringsplads på Mørkhøj Parkalle i Søborg.

Det mislykkedes dog, fordi bilens ejer nægtede at aflevere bilnøglerne og løb fra stedet.

Offeret for skyderiet var iført en skudsikker vest og bar på en walkie-talkie, og derfor mener politiet, at han var ude på en anden form for vagttjeneste, da han blev forsøgt dræbt.

Han svævede i flere dage mellem liv og død, men blev så meldt uden for livsfare. Han var dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger svært invalideret.