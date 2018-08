To fængslet for gruppeoverfald

To grupperingers konflikt i Esbjerg har ført til flere voldelige episoder, og politiet har nu indført visitationszone

To mænd er blevet anholdt for et gruppeoverfald i Esbjerg tidligere denne måned. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen, hvor to personer på hhv. 21 og 24 år blev overfaldet, fandt sted søndag 12. august i krydset Sædding Ringvej – Smedevej i Esbjerg. Der var flere gerningsmænd, og der blev også brugt kniv.

Politiet vurderer, at overfaldet var en del af den verserende konflikt mellem to grupperinger i Esbjerg. Der har været flere voldelige overfald og der er lige nu indført visitationszone i havnebyen.

To anholdt - nægter sig skyldig

På to dage har politiet nu anholdt to formodede gerningsmænd, der dog begge nægter sig skyldg.

En 28-årig mand blev anholdt torsdag klokken 10.19 og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om kvalificeret vold i forbindelse med et knivstikkeri mod den 24-årige.

Anklagemyndigheden fremstillede den sigtede fredag i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Anholdelsen skabte et nyt grundlag for efterforskning, der førte til endnu en anholdelse. En ligeledes 28-årig mand blev anholdt fredag klokken 17.45 i Esbjerg og fængslet i fire uger.

Stort fokus

Politiinspektør Jens Langdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi understreger i pressemeddelelsen, at politiet har et stort fokus på konflikten mellem grupperne, og de hændelser, der har været.

- Vi efterforsker intensivt. Fængslingerne er et led i vores overordnede indsats på området. Og vi sender et klart signal til grupperingerne om, at vi ikke tolererer hændelserne, fremhæver han.

Syd- og Sønderjyllands Politi samt anklagemyndigheden har ikke yderligere oplysninger til pressen, da efterforskningen stadig er i gang.