To fængslet i sag om terror-droner

En lærer og en cykelhandler, der blev anholdt under stor politiaktion, er mistænkt for at være en del af et terrornetværk i Danmark

To mænd fra København blev torsdag fængslet i 27 dage for forsøg på medvirken til terrorisme sammen med flere andre. Det skete efter et meget langt retmøde.

Det fortæller anklageren i sagen, Sidsel Klixbüll, til Ekstra Bladet.

- De er foreløbigt blevet fængslet frem til 24. oktober. Jeg kan ikke gå i detaljer omkring, hvad der er kommet frem ved retsmødet, da det blev holdt for lukkede døre, tilføjer hun.

Retsmødet blev holdt i ved Københavns Byret.

Begge sigtede er 29 år og blev anholdt i en storstilet politiaktion onsdag eftermiddag, hvor flere adresser i hovedstaden, herunder Tingbjerg, blev ransaget.

Indkøbte droner

Mændene mistænkes for at være en del af et terrornetværk i Danmark, der i årevis skal have indkøbt droner og komponenter til droner og GoPro-kamera med henblik på at sende dem til Islamisk Stat.

Dronerne skulle ifølge sigtelsen bruges til krigshandlinger i Syrien og Irak med at formål at dræbe og udøve vold.

Begge mænd nægter sig skyldige.

Bevogtet byret

Retssal 24 i Københavns Byret var bevogtet af bevæbnet politi, da gårdsdagens grundlovsforhør fandt sted. En ad gangen blev de to sigtede ført ind i retten flankeret af betjente og blev placeret ved siden af hinanden med en hærdebred politimand imellem sig, så de ikke kunne have kontakt.

På de fem bagerste stole på tilhørerrækkerne sad både civilt og uniformeret politi.

Den ene af de sigtede er ifølge DR lærer på en handelsskole i København. Han havde fuldskæg, kort mørkt hår og var iført mørkegrå uldfrakke, jeans og en mørkegrå skjorte med blå tern.

Den anden mistænkte havde karseklippet sort hår og kort skæg og var klædt helt i mørkt tøj – sorte sneakers, Hugo Boss joggingbukser, sweaters og en jakke med hætte. Han er ifølge DR cykelhandler.

Tre andre sigtet

Ifølge sigtelsen, som anklager Sidsel Jessen-Klixbüll læste højt i retten, skal de forskellige komponenter være indkøbt i perioden 2012 til 2017 i forskellige hobbyforretninger. Der blev ikke i retten redegjort for, hvad de konkrete ting skulle bruges til.

Ud over cykelhandleren og læreren er tre andre mænd sigtet for at være en del af samme terrornetværk og flere af deres forsvarsadvokater var til stede i retten. En af de tre sidder bag tremmer, mens de to er fængslet in absentia.

En af dem er en 31-årig mand fra Brønshøj, som formodes at være hovedbagmanden i netværket. Han blev i retten torsdag sigtet og fængslet 27 dage in absentia sammen med de to anholdte. Han har siden 2016 været efterlyst internationalt i forbindelse med en anden sag og er flere gange rapporteret dræbt i kamp enten i eller på grænsen til Syrien.

Højesteret har tidligere ophævet navneforbuddet på den 31-årige, og hans identitet har været offentlig kendt længe, men i retten blev der på ny nedlagt navneforbud, trods pressens protester.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, hvilket betød, at pressen måtte forlade retssalen efter sigtelsen var blevet læst op.