To familier i slagsmål: Brugte knive og hammere

Det var formentlig jalousi, der var årsag til, at unge mænd fra to familier skabte drama på åben gade i fredags, hvor de tørnede sammen i Låsbygade i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har nu anholdt tre mænd, som sigtes for at have deltaget i balladen, hvor der blev brugt våben af forskellig karakter. Blandt andet knive og hammere.

Flere kom lettere til skade, og tre måtte tilses på hospitalet.

De tre anholdte er 22, 25 og 32 år. De vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, oplyser politiet.

Familierne bor i Kolding, og det er ikke første gang, at de støder sammen.

- Det er en helt konkret disputs, som familierne har, fortalte vagtchef Jeppe Thranum fra Sydøstjyllands Politi kort efter episoden.

Han ønskede dog på det tidspunkt ikke at uddybe, hvad stridighederne bunder i.

De implicerede i uroen er hovedsagligt i 20'erne.

Det står endnu ikke endeligt klart, hvor mange, der i alt var involveret i hændelsen, men der er fortsat gerningsmænd på fri fod, som Sydøstjyllands Politi leder videre efter. Det skal i den fortsatte efterforskning nærmere belyses, om hændelsen opstod ved et spontant møde eller var planlagt.

Uanset hvor privat karakter et opgør har, så tøver politiet ikke med at reagere.

- Hvad enten motivet til volden er jalousi eller noget andet, så accepterer politiet ikke bataljer, som det vi så i Kolding i fredags. Derfor har vi også med det samme indledt efterforskning i sagen og det glæder mig, at vi allerede nu har anholdelser og grundlovsforhør ved retten i Kolding i dag, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.