To Ferrarier efterlyst af politiet

Ukendte gerningsmænd brød en dør op til et lagerlokale, hvorfra de stjal to røde Ferrarier, der holdt parkeret på stedet

Søndag 15. marts blev der begået indbrud på Møllehaven i Jyllinge, hvor to røde Ferrarier blev stjålet fra et lagerlokale.

Gerningsmændene kørte derefter fra stedet ned ad Møllehaven i sydlig retning mod Møllevej i de to Ferrarier, som de lige havde snuppet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.



De to stjålne biler er en rød Ferrari F 430 F1 fra 2007, og en rød Ferrari F 430 Spider fra 2010.

Politiet oplyser at gerningsmændene muligvis er kommet frem til gerningsstedet fra Frederiksborgvej og herfra ind på Møllehaven, hvor de brød døren op til lokalet, hvor de to biler stod pakeret.



Politiet søger nu vidner, som har set personer i området ved Frederiksborgvej og Møllehaven i tiden fra omkring kl. 18.45 samt vidner, der har set en eller begge ferrarier køre fra området omkring kl. 1910.