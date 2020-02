To fik livstid i sag om drab på radiovært

I forbindelse med dommen har Retten på Frederiksberg udsendt følgende resume på deres hjemmeside:

'Et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 25. februar 2020 afsagt dom i en sag, hvor to mænd på 25 og 26 år blandt andet var tiltalt for at have dræbt en radiovært på Hejrevej i København.

Retten fandt de to mænd skyldige i drab efter straffelovens § 237 begået i forening, idet retten fandt det bevist, at de to mænd om aftenen den 19. november 2018 sammen ankom i bil til området omkring Hejrevej, at den 25-årige herefter forlod bilen for på kort afstand at affyre flere skud mod radioværten, mens den 26-årige ventede i bilen, og at de sammen forlod stedet. Skudlæsionerne førte til, at radioværten dagen efter døde af sine kvæstelser.

De tiltalte blev ved dommen desuden fundet skyldige i blandt andet overtrædelse af straffelovens § 192 a ved på offentligt tilgængeligt sted at have besiddet den pistol eller revolver, som blev brugt til drabet.

Retten fandt både drabet og besiddelsen af skydevåbnet for omfattet af den særlige bestemmelse i straffelovens § 81 b, hvorefter straffen for en lovovertrædelse begået på offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben kan forhøjes med indtil det halve.

Straffen blev på den baggrund fastsat til fængsel på livstid for begge de tiltalte.

De tiltalte havde begge nægtet sig skyldige tiltalen om drab og overtrædelse af straffelovens § 192 a og ankede dommen til frifindelse. '