To fly kollideret i lufthavn

Et EasyJet- og et KLM-fly kolliderede tidligere i dag i Amsterdams lufthavn og skabte forsinkelser for hundredvis af passagerer

Et passagerfly på vej til London kolliderede tirsdag med et andet fly i Amsterdams lufthavn. Kollisionen skabte forsinkelser, men ingen passagerer skulle være kommet til skade.

Det skriver flere britiske medier heriblandt ITV, Independent og The Guardian.

Et billede taget fra EasyJet-flyet viser, at flyets ene vinge ramte KLM-flyet, der var på vej til Madrid.

Mærkede en lille rystelse

En passager ombord har forklaret til nyhedsbureauet PA, at han oplevede 'en smule rystelse' efter kollisionen, men han tænkte ikke mere over det.

Passagererne på EasyJet-flyet var nødt til at vente mere end time, mens jordpersonale fandt ud af, hvordan de skulle håndtere situationen, fortæller passageren.

Mens han og de andre passagerer ombord på EasyJet-flyet blev forsinket i yderligere fire timer, så blev passagererne til Madrid hurtigt sat ombord på et erstatningsfly. Begge fly er dog ude af drift efter kollisionen.

Flyselskaber bekræfter

'EasyJet kan bekræfte, at to fly var i kontakt i forbindelse med, at de skulle ud til landingsbanen, og et af dem var easyJet flight EJU8868 fra Amsterdam til London Gatwick.'

'Passagererne og kabinepersonalets sikkerhed har højeste prioritet, og derfor vil vi igangsætte en undersøgelse ud fra vores procedure, for at forstå hvad der er sket,' oplyser EasyJet i en pressemeddelelse.

Det hollandske flyselskab KLM bekræftede ligeledes hændelsen i et tweet, og oplyser at ingen af passagererne var i fare. De vil ligeledes også igangsætte en undersøgelse.