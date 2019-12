To frihedsberøvet og en anholdt i sag om efterladte børn

To personer er blevet frihedsberøvet, og en person er anholdt i sagen om to børn, der lørdag aften blev fundet efterladt i Aarhus.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Børnene blev fundet efterladt på Park Allé i Aarhus og har siden været i de sociale myndigheders varetægt.

Politiet rykkede søndag aften ud til flere adresser i Jylland. I den forbindelse blev de to personer frihedsberøvet og den sidste anholdt.

Politiet 'bestormes' med tip i sag om efterladte børn

Politiet formoder, at børnene er kommet til Danmark med nogle personer, som opholder sig eller har opholdt sig illegalt i landet, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Via vores efterforskning fandt vi frem til nogle personer, som kan have en relation til børnene. Nu skal de videre afhøringer og undersøgelser gøre os klogere på, hvordan børnene er endt på gaden i Aarhus, udtaler politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Børnene, som formentligt stammer fra Afghanistan, er blevet overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune, og de har det efter omstændighederne godt.

Se også: Politiet: Efterladte børn fra Aarhus taler formentlig afghansk

Efter at politiet offentliggjorde billeder af børnene, er de blevet bestormet med tip fra offentligheden.

'Vi har oplevet en massiv interesse fra borgerne, der både har tippet os og tilbudt at tage sig af børnene, og det er vi meget taknemmelige for. Nu har vi snævret efterforskningen ind og har nogle konkrete spor at gå efter, men hvis man har en identitet på børnene eller deres forældre, må man meget gerne ringe til os via 114', skriver politiet.

Claus ringede til politiet

Det var 56-årige Claus Vitved, der fandt børnene efterladt på Park Allé, hvor han blev bekymret for de to børn, der stod meget tæt på vejkanten i den trafikerede gade.

Efter en halv time kontaktede han politiet. Siden da har politiet undersøgt restauranter i nærheden og gennemgået store mængder overvågningsoptagelser.

Se også: Claus fandt de efterladte børn: Noget i mig sagde, at jeg skulle vende om

De efterladte børn er en pige på cirka et år og en dreng på cirka to et halvt år.

Hverken børnenes etnicitet eller identitet er blevet identificeret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Drengen på cirka to et halvt år har sort hår. Han var iført grønne støvler, bordeaux bukser og mørk jakke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pigen på cirka et år har også sort hår og var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små, hvide prikker og en blå hue.

Politiet 'bestormes' med tip i sag om efterladte børn