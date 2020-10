To håndgranater eksploderet: Her er politiets spor

Forsvarets sprængstofeksperter og politiets teknikere har sikret fragmenter fra håndgranater efter attentatet mod en bolig i landsbyen Mulleup på Vestsjælland i weekenden.

Desuden har politiet sikret sig de to bøjler, der er skudt af for at afsikre håndgranaterne, inden de blev kastet ind i boligen.

Det er blot nogle af de spor i sagen, som politiet betegner som drabsforsøg.

- Ligesom et skydevåben er en håndgranat et dræbende våben. Når man kaster to granater ind i et hus, må man have en formodning om, at nogen er derinde, siger efterforskningsleder vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Til stede i boligen var den 46-årige Lars og en veninde. Manden lå og sov på en sofa, da håndgranaterne blev kylet ind i huset klokken cirka 6 lørdag morgen.

Helt mirakuløst fik Lars alene skader på sin ene fod.

Udover de kriminaltekniske spor på stedet er en bil, en sølvgrå Peugeot 406 med to mænd, blevet filmet af et overvågningskamera.

- Den er kommet ind på noget overvågning, og teknikerne har materialet, så vi ser, hvad det kan bruges til, siger Lars Krogsgaard.

Alle vinduer er blæst ud som følge af trykket fra eksplosionerne. Foto: Per Rasmussen

Politiet er i efterforskningen opmærksomme på, at Lars sidste år var udsat for et overfald med blandt andet en økse.

For blot tre uger siden blev en Bandidos-rocker idømt tre et halvt års fængsel for sin rolle i overfaldet, efter at Lars havde vidnet mod rockeren.

- Det er klart en hypotese, og hypoteser skal afprøves, men vi skal have med i efterforskningen, at der kan være andre motiver, siger Lars Krogsgaard.

I livsfare efter Bandidos-tæsk: Lars snød døden to gange

Et andet motiv kunne være, at nogen, som har villet Lars ondt, har forsøgt at udnytte et muligt hævnmotiv for at liste under politiets radar i al ubemærkethed.

- Det kan vi ikke afvise på nuværende tidspunkt, siger Lars Krogsgaard.

Midt- og Vestsjællands Politi hører gerne fra de to personer i bilen, hvis man har været i området i et legalt ærinde, eller fra vidner, som måtte have set en sølvgrå Peugeot 406 omkring gerningstidspunktet eller i dagene før granatangrebet.

Ingen er anholdt i sagen om håndgranaterne, men det 46-årige offer for angrebet viste sig at være i besiddelse af skydevåben, som betød, at han blev varetægtsfængslet.

Håndgranat-offer fængslet