To huse brændt ned: Ramt af raketter

Ingen personer er kommet til skade under de to brande, oplyser politiet.

I Nordjylland havde brandvæsnet en travl start på 2020.

To gange måtte de rykke ud til voldsomme villabrænde. Både i Tranum og Tornby blev to huse totalt ødelagt af flammerne.

Det skriver Nordjyske.

Begge huse stod ikke til at redde, efter at de var blevet ramt af vildfarne raketter. Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Det ene er et hus på Fasanvej i Tranum, hvor en raket lander i carporten lige ved siden af en bil. Raketten får sat ild til bilen, og ilden breder sig så til carporten. Man forsøger at få slukket branden, men den når at brede sig til huset, der ender med at brænde helt ned.

På Bjergfyrvej i Tornby syd for Hirtshals landede en raket på taget af et hus, hvorefter flammerne begyndte af fortærer matriklen. Huset stod heller ikke til at redde, lyder meldingen fra Nordjyllands Politi.

Foruden de to alvorlige brande, hvor alle personer nåede ud i sikkerhed uden skrammer, melder Poul Fastergaard, at det har været en forholdsvis rolig nytårsnat i politikredsen.

Dog blev en 31-årig mand stukket ned i et større slagsmål i Aalborg.