To i livsfare efter bilulykke

Flere er kommet til skade, da to biler stødte sammen

To biler er kørt sammen på Rørmosevej i Helsinge.

I den ene bil er tre personer kommet alvorligt til skade, hvoraf to af dem er i kritisk tilstand. I den anden bil er der også tilskadekomne, dog mindre alvorligt.

Alle er ved bevidstheden.

Det oplyser Daniel Cunneely, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

- To er biler er kørt sammen, siger han.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 20.10.

- De tilskadekomne er ved at blive bragt til et hospital. Der er både ambulancer og en helikopter på stedet, siger Daniel Cunneely.

Da politiet først ankom til stedet var det ikke til at sige, hvordan ulykken var sket. Derfor ankom en bilinspektør til stedet for at undersøge det nærmere.

- Det er angiveligt sket i forbindelse med, at vigepligten ikke er blevet overholdt, siger vagthavende.

Politiet har afspærret området og undersøger omstændighederne for uheldet.

Der var kortvarigt brand i den ene af bilerne impliceret i ulykken.