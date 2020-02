To kendt skyldige i sag om drab på radiovært

Sagen mod to mænd tiltalt for drabet på tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar bliver i dag afsluttet ved Retten på Frederiksberg

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 25-årig mand fra Satudarah og hans barndomsven er netop blevet kendt skyldige i drabet på radioværten Nedim Yasar.

Retsformanden netop gjort rede for at det er et enig nævningeting og to dommere, der vurderer sådan.

Det har et nævningeting og juridiske dommere netop afgjort ved Retten på Frederiksberg. Sagen mod de to mænd tog sin start i januar og over fem retsmøder har anklagemyndigheden ført sine beviser i sagen.

De tiltalte har sagen igennem nægtet sig skyldige.

Undervejs har anklagemyndigheden indkaldt en række vidner i sagen. Herunder et øjenvidne, som så drabet på den 31-årige radiovært.

I retten fortalte vidnet, hvordan han ledte efter en parkeringsplads på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter på aftenen for drabet, da han pludselig hørte lyden af skud.

Fra sin bil så vidnet, hvordan gerningsmanden på klos hold affyrede flere skud gennem sideruden på radioværtens bil.

- Jeg hørte pludselig lyden af glas, der blev knust. Da jeg kiggede op ud gennem min bilrude, så jeg en mand stå og skyde mod en bil, der holdt stille med lygterne tændt, forklarede vidnet, der i novembermørket lagde mærke til lysglimtene fra gerningsvåbnets mundingsild.

En obduktion slår fast, at radiovært og Nedim Yasar døde som følge hjernelæsioner efter ikke mindre end to skud mod hovedet. På aftenen for drabet havde han netop afholdt bogreception for bogen Rødder, hvor journalisten Marie Louise Toksvig beskriver hans fortid som bandeleder og kriminel.

Da Nedim Yasar var på toppen af sin kriminelle løbebane havde han sin egen hashklub og var præsident for banden Los Guerreros, der var støttegruppe til Bandidos. Flere år før sin død havde han dog lagt kriminaliteten på hylden til fordel for pædagogstudiet og et arbejde som medvært på radioprogrammet Politiradio.

