To kvæstet i vulkanudbrud har mistet livet på hospitalet

Det officielle dødstal efter mandagens vulkanudbrud på White Island i New Zealand er steget til otte.

Det sker, efter at to tilskadekomne personer, der har været indlagt på hospitalet, er døde af deres kvæstelser torsdag.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Vulkanen på White Island, der ligger øst for New Zealands nordø, gik mandag i udbrud, mens der befandt sig 47 turister på eller nær vulkanen.

Ud over de otte personer, der er bekræftet døde, så mener myndighederne, at yderligere otte omkomne befinder sig på vulkanøen.

Dermed antager myndighederne, at det samlede dødstal på nuværende tidspunkt er 16 personer.

Der vurderes at være mellem 50 og 60 procent risiko for, at vulkanen vil gå i udbrud igen inden for det næste døgn.

Derfor har redningsarbejdere endnu ikke kunnet bjærge de omkomne fra vulkanøen.

Politiet er natten til torsdag dansk tid i gang med at færdiggøre en plan for at kunne hente de omkomne fra øen fredag.

Omkring 30 personer er blevet indlagt med alvorlige skader efter vulkanudbruddet.

Sundhedsmyndighederne oplyste onsdag, at 21 af de kvæstede var i kritisk tilstand og havde brug for hjælp til vejrtrækningen.

Det oplyser myndighederne ifølge avisen New Zealand Herald.

De kvæstedes forbrændinger er så alvorlige, at der bliver sendt 1,2 millioner kvadratcentimeter hud til transplantationer fra Australien og USA til hospitalerne i New Zealand.

Derudover skal ti af de kvæstede natten til torsdag dansk tid overføres til hospitaler i Sydney i den australske delstat New South Wales.

Det oplyser myndighederne i New South Wales til Reuters.

Det er ikke oplyst, hvorvidt de ti, der skal overføres, er blandt de indlagte, der er i kritisk tilstand.

Blandt de personer, der befandt sig på White Island under udbruddet, var fire turister fra Tyskland, to fra Storbritannien, 24 fra Australien, ni fra USA, to fra Kina og en fra Malaysia.

Desuden var der fem lokale turister fra New Zealand.