To kvinder anholdt for at true 16-årig med halsoverskæring

De to 18-årige kvinder er sigtet for trussel på livet

Onsdag aften er to kvinder blevet anholdt og sigtet for at true en 16-årig pige med at skære halsen over på hende.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

- Omkring klokken 18.00 får vi en anmeldelse om en 16-årig pige, der blevet truet med at få skåret halsen over af to 18-årige, oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Pigen er blevet truet verbalt på åben gade i Tønder.

- De bliver sigtet for trussel på livet, fortæller vagtchefen.

Vagtchefen oplyser, at den 16-årige og de to 18-årige kvinder har forudgående kendskab til hinanden.

Motivet for truslen er endnu ukendt.