To kvinder dræbt: 40-årig i retten

40-årig mand tiltalt for dobbeltdrab på både kæresten og ekskæresten

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Torsdag morgen er retssagen mod en 40-årig mand, som er tiltalt for at have dræbt sin kæreste - DF-profilen Morten Messerschmidts halvsøster 31-årige Line Messerschmidt - og sin 35-årige ekskæreste - begyndt.

Ifølge anklageskriftet er drabene sket 15. november om morgenen i de to kvinders hjem i Ruds Vedby og Kundby med knap halvanden times mellemrum. Begge kvinder mistede livet efter at være blevet stukket adskillige gange i hals, brystkasse, arme og ryg.

Den 40-årige nægtede sig under grundlovsforhøret skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge. En erkendelse, som han ifølge sin forsvarer Kristian Mølgaard agter at trække tilbage.