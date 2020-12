To kvinder er sigtet for at drive bordeller i Jylland

To kvinder på 21 og 29 år fra Esbjerg er anholdt og sigtet for rufferi for at drive bordeller over hele Jylland for et større økonomisk udbytte.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Politiet har efterforsket sagen gennem længere tid.

Kvinderne har ifølge politiet drevet en række bordeller fordelt over hele Jylland, hvor udenlandske prostituerede har modtaget kunder.

Kvinderne skulle have fundet kunder til bordellet gennem annoncer på internettet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at det har fået hjælp fra fire andre politikredse.

Kredsen oplyser dog ikke, hvilke politikredse der har været involveret i efterforskningen.

De anholdte skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.

Politiet oplyser til Ritzau, at de to kvinder vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag morgen klokken 09.