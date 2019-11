To kvinder fundet dræbt: Mand anholdt

To personer er fundet dræbt på to forskellige adresser på Vestsjælland. En mand er anholdt

På to forskellige adresser i henholdsvis Ruds Vedby og Kundby er en kvinde fundet dræbt.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Det er min opfattelse, at der er tale om to ulykkelige sager, der er foregået i et meget snævert miljø, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Der er omkring 27 kilometer mellem de to gerningssteder - en tur, der tager omkring en halv time i bil.

Efterfølgende har politiet anholdt en 39-årig mand, der er mistænkt i sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra politiet, men de oplyser, at de ikke har flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Tidligere fredag oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at de havde gang i en hemmelig aktion i Ruds Vedby, ligesom Midt- og Vestsjællands Politi oplyste, at de havde gang i en efterforskning i Kundby.

Nu er det så blevet slået fast, at de to sager havde en sammenhæng.

Gerningsstedet i Ruds Vedby er et større rækkehuskvarter med røde bygninger og tage. Området er spærret af et stort stykke rundt om gerningsstedet, og det vrimler med politi og kriminalteknikere.

Opdateres...